Navalnõi liitlane ärgitab Läänt Putini sõprade vara kallale

«On need inimesed, keda me Navalnõi korruptsioonivastase uurimise meeskonna kaudu uurisime ja avastasime, neil inimestel on ikka veel Läänes arvestatavad varad, ja need inimesed on härra Putinile armsad,» ütles Navalnõi liitlane Leonid Volkov Euroopa Parlamendi saadikutele.