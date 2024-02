Naabrite peod: meeleolu kergitavad armastatud film, hallid herned või kaasmaalase küünarnukitunne

Soome instituudi juht Hannele Valkeeniemi rääkis, et kuigi meie kombed on ajaloos lahknenud, tuleme ju samast juurest. Eesti tähistab oma aastapäeva kiluleivaga, 6. detsembril riigi sünnipäeva pidavatel soomlastel kindlat pidurooga ega suurt lauda sel päeval pole. «Mida aga peaaegu iga soomlane õige meeleolu loomiseks teeb: pärastlõunal tüürib ta teleka ette vaatama filmi «Tundmatu sõdur». Just seda Edvin Laine mustvalget versiooni aastast 1956,» rääkis ta.

Põhjanaabrite eriline komme on panna iseseisvuspäeval aknale ka kaks küünalt. Tsaariajal oli see protestimärk, millega näidati, et majas elab soomemeelne pere. Praegu tähendavad need küünlad kaitsetahet.