«Vastuseks Iraani jätkuvale toetusele Venemaa brutaalsele sõjale kehtestame me lähipäevil Iraanile täiendavad sanktsioonid ning me oleme valmis ka minema kaugemale, kui Iraan müüb ballistilisi rakette Venemaale,» ütles Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ajakirjanikele.

Moskva on pöördunud Teherani ja Pyongyangi poole, et saada relvi Ukraina sõjas kasutamiseks. Venemaa on hoogsalt suurendanud ka kodumaist relvade tootmist.