Orbáni liitlane Katalin Novák astus kuu algul presidendiametist tagasi, kui selgus, et ta oli andnud armu süüdi mõistetud lasteahistaja kaasosalisele.

Amnestia kutsus esile pahameele Ungaris, mille valitsus on kulutanud hulga raha ja energiat laste kaitsmise narratiivi ülesehitamiseks. Skandaal on suurim, millega peaminister on pärast võimule naasmist 2010. aastal silmitsi seisnud.