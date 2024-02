Armeenia külmutas osaluse Venemaa juhitud julgeolekupaktis

«Me oleme nüüd praktiliselt külmutanud oma osalemise selles lepingus. Mis puutub sellesse, mis edasi saab, siis peame vaatama,» lisas ta, kuid nentis, et hetkel ei ole arutluse all Vene sõjaväebaasi sulgemine Armeenias, viidates erinevatele lepingutele, millest see sõltub.

Pašinjan on viimastel kuudel väljendanud rahulolematust Armeenia pikaajaliste sidemete üle Venemaaga ja öelnud, et Armeenia ei saa enam oma kaitsevajaduste tagamisel Venemaale loota. Ta on andnud mõista, et tema liikmelisus KJLOs on ülevaatamisel.