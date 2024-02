Moldova separatistlik piirkond võib lähiajal taotleda Venemaaga ühinemist

Ilmselt kogunevad Transnistria kõigi tasemete saadikute kongressi liikmed 28. veebruaril, et kutsuda üles korraldama rahvahääletuse Transnistria Venemaaga liitmise kohta. Üleskutse ettekäändeks on väidetav vajadus kaitsta piirkonnas asuvaid Venemaa kodanikke ja n-ö kaasmaalasi Moldova ja NATO eest, kirjutab Ameerika Ühendriikide mõttekoda Sõjauuringute Instituut.

Transnistria separatistlik valitsus teatas 21. veebruaril, et olukord Transnistrias on alates 1. jaanuarist 2024 järsult halvenenud ja et ta on otsustanud kutsuda 28. veebruaril pealinnas Tiraspolis kokku saadikute kongressi istungi.