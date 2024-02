Breueri sõnul ei ole tal kahtlustki, et Saksamaa ja teised NATO idatiival paiknevad väed suudavad Vene sõdurid tagasi tõrjuda, kui nad peaksid tungima mõnda Balti riiki.

Küsimusele, kas Baltikumis paiknevad Saksa ja teised NATO väed on piisavalt tugevad Venemaa sissetungi tõrjumiseks, vastas kindral Breuer: «Jah. Ma ei kahtle selles. Kuid eelkõige on see heidutuse küsimus. Meie praeguse hinnangu põhjal ei muretse ma lähitulevikus Venemaa sissetungi pärast.»