Vähemalt neli inimelu nõudnud Valencia hoonepõlengu järel on 14 inimest endiselt kadunud

«Praeguse seisuga ei ole meil andmeid 14 inimese kohta,» ütles haldusametnik Pilar Bernabé ajakirjanikele ja lisas, et see arv võib muutuda. Neljapäeval rääkis linnavalitsus 19 kadunud inimesest.

Kohalikud päästeametnikud nentisid täna hommikul, et hoone on põlengu tõttu endiselt väga kuum, seega üritatakse enne seda maha jahutada, et oleks võimalik ohvrite otsimiseks hoonesse siseneda, vahendab El Pais.