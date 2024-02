«Me oleme väsinud sellest, kuidas me kuuleme, et meie mehed surevad. Me oleme väsinud selle kõige nägemisest oma enda silmadega, sellest, et me ei saa öösel rakettide müra tõttu magada,» ütles Polovko AFP-le, seistes kooli varemete juures, kust on näha surnuaeda ja nõukogudeaegsete vabrikute korstnaid.