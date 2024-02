Ärakaranud Vene kopteripiloodi mõrvamüsteerium kütab Hispaanias kirgi

Mõrvajuhtumit uurib Hispaania luureteenistus koostöös Alicante piirkonna politseiga, viimane on uurimistoimingute teostamisel juhtrollis. Avalikkust on teavitatud sellest, et Vahemere rannikulinna Villajoyosa elurajoonis asuvas parklas tulistati Maksim Kuzminovi, kes rünnaku tagajärjel suri ning Hispaania luure viitas samas, et nende andmetel on tegemist Moskvast orkestreeritud mõrvaga.