Üks sõltumatu juutuuber küsis endiselt Vene vanglateenistuse analüütikult Anna Karetnikovalt, kui palju inimesi võib süsteemi sees – nii koloonias kui ka väljaspool seda – teada, mis Navalnõiga tegelikult tehti. «Kümme kuni viisteist inimest,» vastas Karetnikova, lisades, et seejuures on nende kõigi informeerituse tase erinev. Küsimusele, kas Bojarinovi edutati eduka tapmise eest, vastas endine vanglaanalüütik, et see võib nii olla, aga isegi kui tegemist oli rutiinse edutamisega, siis kontekst, millesse see asetus, oli ikkagi demonstratiivne.