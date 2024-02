Vene võimud ähvardavad matta Navalnõi vangla territooriumile

«Ta nõuab, et järgitaks seadust, mille kohaselt on uurijad kohustatud surnukeha üle andma kahe päeva jooksul pärast surma põhjuse kindlakstegemist,» kirjutas Jarmõš sotsiaalvõrgustikus X.

Vene võimud pole aga Navalnõi surnukeha tema lähedastele üle andnud. Jarmõš on öelnud, et tema arvates püüab Venemaa režiim varjata opositsionääri surma tegelikku põhjust. Näiteks Jarmõš ja Navalnõi naine Julia Navalnaja on öelnud, et Navalnõi mõrvati.