Ukraina kaitseministeeriumi teatel oli tegu Vene lennuki moderniseeritud versiooniga. «See on lendav komandopunkt, mida agressorriik kasutas muuhulgas Ukrainasse tulistatavate rakettide tulejuhtijana,» teatas Ukraina kaitseministeeriumi luureteenistus GUR.

Nende teatel on järjekordse A-50U hävitamine järjekordne tõsine löök Moskva sõjalise potentsiaali pihta. Lennuki allakukkumine fikseeriti Eiski linna lähedal. Luureteenistuse hinnangul on ühe sellise lennuki hind umbes 350 miljonit US dollarit.