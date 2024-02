VIDEO ⟩ Alaska esindajatekoja saadik soovis Eestile õnne eesti keeles

Esimese osa oma kõnest pühendas Gray Aleksei Navalnõi surmale ning läks selle juurest üle Eesti Vabariigi aastapäevale. «Eesti tähistab homme oma iseseisvuse 106. aastapäeva. 1918. aastal võitsid nad Vene impeeriumilt kätte oma iseseisvuse. Eestlased asusid oma maale üle 10 000 aasta tagasi, aga ajaloo jooksul ei olnud neil oma riiki. Nad olid mitte ainult Venemaa, vaid ka Rootsi ja teiste riikide valitsuse all. Kuid alates 1918. aastast oli neil oma riik. 106 aastat võib kõlada imelikult, sest aastatel 1940-1988 oli Eesti tehniliselt Nõukogude Liidu osa. Aga eesti rahva jaoks ei olnud see kunagi nõukogude, see oli alati Eesti,» rääkis Gray.