Austria endine kantsler Kurz mõisteti kaheksaks kuuks tingimisi vangi

Minuteid enne kohtuotsuse teatavakstegemist ütles Kurz oma lõppsõnas: «Mul on hea meel, et see asi vaikselt oma lõpu leiab.» vahendab Die Zeit. Kohtuotsuse teatavakstegemisel istub 37-aastane Kurz aga liikumatult, sest sellist lõppu ta tõenäoliselt ei oodanud – talle mõisteti kaheksa kuune tingimisi vangistus kolmeaastase katseaejaga.

Endine Austria juht ütles pärast kohtuistungit, et ta on ebaõiglaselt süüdi mõistetud ning et kohtuprotsess algatati tema poliitiliste vastaste poolt, vahendab Financial Times. Mehe advokaat ütles, et ta kaebab kohtuotsuse edasi.