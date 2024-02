Väljaande Der Spiegel teatel ütles Scholz, et seda taset hoitakse ka järgmistel aastatel.

Saksa kantsler märkis, et aastaid jäeti sõjaväe vajadused tähelepanuta, kuid nüüd on see lõppenud. Ta kutsus Euroopa riike tegema koostööd tõhusa sõjatööstuse loomisel Saksamaal ja mujal kontinendil.