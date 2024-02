«Ljudmila Ivanovna on endiselt Salehardis. Matused on veel ees. Me ei tea, kas ametivõimud takistavad nende toimumist nii, nagu perekond soovib ja nagu Aleksei vääriks. Me edastame teavet, kui see muutub kättesaadavaks,» lisas Jarmõš X-is (endine Twitter).