Zelenskõi: sõjas Venemaaga on hukkunud 31 000 Ukraina sõdurit

«See on väga tõsine hetk. Hiljuti kostis Ameerika publiku teatud radikaalses osas hääli, kes ei ole meie poolel. Nad ütlesid: ««Kui palju ohvreid te veel soovite?» Ukraina on kaotanud 300 000.» Siis tuli info venelastelt, kes ütlesid, et Ukraina kaotas kuskil 100 000 hukkunut. Ja et venelased kaotasid umbes 60 tuhat. See kõik on vale, jama. Iga inimene on meie jaoks suur kaotus [..] 31 000 ukrainlast, sõjaväelast, hukkus selles sõjas,» vahendas portaal Unian Zelenskõi sõnu.