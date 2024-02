Suure veepuuduseni on viinud mitmed tegurid, muuhulgas kliimamuutused, kaootiline linna arendamine ja lekkivad taristuobjektid, vahendab CNN.

Aastaid on sadanud ebatavaliselt vähe sadameid, pikemad kuivad perioodid ja kõrged temperatuurid on mõjunud niigi suurenenud nõudlusest kannatada saavale veesüsteemile. Ametiasutused on sunnitud kehtestama märkimisväärseid piiranguid veehoidlatest pumbatavale veele.