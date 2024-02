Rootsi peaminister Ulf Kristersson külastas reedel Budapesti et pidada kõnelusi oma Ungari kolleegi Viktor Orbaniga. Ungari teatas, et ostab Rootsilt neli Rootsis toodetud hävitajat Gripen. Ungaril on 14 Rootsis toodetud hävitajat Jas-39 Gripen, mida ta opereerib 2001. aastal sõlmitud liisingulepingu alusel, mida on vahepeal kaks korda pikendatud.