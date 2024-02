PUTINI KÄSILANE ⟩ Serbia tühistab Kremli-vastaste venelaste elamislube

Serbia on viimastel aastatel riiki lasknud kümneid tuhandeid Venemaa kodanikke, kes põgenesid president Vladimir Putini režiimi ja Ukraina sõja eest. Serbias tegutsevad Venemaa demokraatiameelsed aktivistid väidavad aga nüüd, et vähemalt kümmekonnale neist on hiljuti kehtestatud sissesõidukeeld või on nende elamisluba tühistatud, tuues ettekäändeks võimalikku ohtu Serbia julgeolekule.

«See oli väga järsk, väga šokeeriv,» rääkis Venemaa täiemahulise sissetungi vastasele avalikule kirjale alla kirjutanud 54-aastane Jelena Kopossova hetkest, mil ta sai Serbiast väljasaatmiskäsu, milles ei selgitatud meetme põhjust, vaid teatati, et ta kujutab endast ohtu riigi julgeolekule ja et ta peab riigist lahkuma 30 päeva jooksul. Lisaks temale on veel vähemalt kaheksa Venemaa sõjavastast aktivisti seisnud viimasel ajal silmitsi juriidiliste probleemidega. Nemad aga ei julge sellest avalikult rääkida, kuna kardavad veelgi suuremaid sekeldusi ametivõimudega.

«Ma ei ole aktivist, kuid kirjutasin alla sõjavastasele kirjale, kui Venemaa agressioon Ukrainas just algas,» ütles Kopossova. «Ma polnud isegi mitte aktivist ja ma ei saanud lihtsalt vait olla. Seega panin lihtsalt oma nime avalikule kirjale, kus öeldi, et sõda on kuritegu ja selle peatamiseks peame kõik ühinema,» rääkis ta.