Üks hindu meestest, Hemal Ashwinbhai Gujarati osariigist, hukkus eelmisel nädalal raketirünnakus, teatas nädalavahetusel ajaleht The Hindu. Hemali isa ütles 23. veebruaril BBC-le, et ta rääkis oma pojaga kolm päeva tagasi. Ta ütles, et ta oli paigutatud 20-22 kilomeetrit Ukraina piirist ja helistas talle iga paari päeva tagant, kui oli taas mobiilside levialas.