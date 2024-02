Jaapan võitleb tööturult lahkunud pensionäride vaimse tervise probleemidega

Fukushima Michihito plaanis pulmi, ent jäi kümmekond aastat tagasi haigeks ja kaotas töö ning seetõttu jättis ka abieluplaani katki. «Mõtlesin, et kui ma ei suuda oma peret ülal pidada, siis ei peaks ma ka abielluma,» vahendas The Economist mehe sõnu. Hiljem mõistis Fukushima, et sarnaselt käituvad väga paljud teised Jaapani mehed.