Pariisi rutakalt organiseeritud töökohtumine polnud siiski mõeldud uute relvalubaduste andmiseks, vaid arutamaks, kuidas abi paremini koordineerida ja tõhusamalt pakkuda. «Tahame saata [Venemaa presidendile Vladimir] Putinile väga selge sõnumi, et ta ei võida Ukrainas,» vahendas uudisteagentuur Reuters Prantsuse presidendi nõuniku avaldust. «Me ei ole ei lootusetud ega sünged. Tahame, et Venemaa mõistaks seda. Venemaa peab arvestama, et me kõik ühiselt lõpetame selle sõja ja taastame Ukraina õigused.»