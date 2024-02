Nõunik: Poola-Leedu piiri tõkestamise ajal tuleb tagada Suwałki koridori julgeolek

«Siin ei ole mängus üksi põllumajanduslik aspekt. Niinimetatud Suwałki koridor on tundlik koht mitte ainult ühendusteede poolest (...). See on eriline koht, kus toimub igasugune tegevus, kus võib juhtuda, et nagu meie täna hommikul tööle tulime, tuli kuhugi tööle onu Ivan ja mõtleb, kuidas seda olukorda mingi riigi huvides ära kasutada – nn hübriidrünnakuks,» ütles Niewierowicz ringhäälingule antud usutluses.