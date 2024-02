ELis kogub toetust plaan osta Ukrainale moona mujalt

«Arvestades, et vajadus laskemoona järele on Ukraina jaoks elutähtis, on EL-is tekkinud surve riikidelt, kes ütlevad, et oleme vääramatu jõu olukorras ja peame leppima asjaoluga, et peame ostma laskemoona kust iganes seda saab,» ütles Rym Montaz Briti mõttekojast Rahvusvaheline Strateegiliste Uuringute Instituut (IISS).