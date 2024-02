FINANCIAL TIMES ⟩ Vene armee saladokumendid paljastavad tuumarelva kasutuselevõtu eeldused

Salastatuse märkega dokumendid, mida Financial Times nägi, kirjeldavad lävendit, mis on vaja ületada selleks, et Venemaa võtaks kasutusele taktikalise tuumarelva. Tuumarelva kasutamise võimalus on väiksem, kui Venemaa on kunagi ametlikult kinnitanud, järeldasid lekkinud dokumente uurinud ja nende õigsust kinnitanud eksperdid.