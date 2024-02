Peruu kuulutas dengue palaviku tõttu välja eriolukorra

Vaid kahe kuuga on dengue'i palavik tapnud rohkem peruulasi kui kogu 2023. aasta jooksul: 32 kinnitatud surmajuhtumit, veel kaheksa on uurimise all ja 31 364 nakatumist. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on nakatumine tõusnud 97 protsenti, vahendab El País.