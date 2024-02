«Nad jätsid mind ja mu surnud ema kõrbesse.» Kodusõjas Sudaanist üritatakse salakaubavedajate abil põgeneda

Salakaubitsejate põhjustatud õnnetused on võrdlemisi tavalised, kuna nad sõidavad kiiresti, et ametivõimudest kõrvale hiilida.

Õnnetuse järel keeldusid salakaubavedajad tema surnukeha transportimisest, nii et nad tõstsid kontrollimatult nutva Salama koos ülejäänud perekonna ja nende asjadega veoautost välja ning sõitsid ilma nendeta minema.

Lõpuks, pärast tundidepikkust ootamist tee ääres koos oma ema surnukehaga ning vähese toidu ja veega, õnnestus Salamal tabada autojuht, kes sõitis Sudaani toidu ja elektrikaupadega. Ta viis pere Põhja-Sudaanis asuvasse Abu Hamadi linna, kus nad said Salama ema matta.

Ühtlasi jäi Salama ilma 300 dollarist, mille salakaubavedajad küsisid, et aidata ta perekonnal piiri ületada.

Salakaubavedajad on tavaliselt mehed, kes tegelevad Sudaani põhjaosas kulla kaevandamisega. Seega tunnevad nad 1200 kilomeetri pikkuse piiri äärset rasket kõrbemaastikku ja neil on juurdepääs veoautodele.

Inimesed, kellega BBC rääkis, ütlesid, et smugeldajad on pärast RSFi eelmise aasta lõppus korraldatud rünnakuid aktiivsemaks muutunud, samuti on nende nõutud tasu kahekordistunud. Enamik salakaubavedajaid nõuab tasumist pangarakenduse kaudu. Sõjaolukorrast meeleheiteni viidud inimesed kraabivad kokku oma napid säästud või küsivad raha välismaal elavatelt sugulastelt.