Uurimuse ajendiks oli mullu juunis Kreeka ranniku lähedal kümnete ametnike ja rannavalvemeeskondade silme all juhtunud õnnetus, milles hukkus rohkem kui 600 paadipõgenikku, vahendab The New York Times. Väidetavalt ei aidanud Frontex ega rannavalve tundide kaupa aeglaselt uppunud kalalaeva Adriana pardal abi kutsunud migrante.