HS: Soome relvi on ekspordikeelust hoolimata jõudnud Venemaale

Vene sõjablogijate andmeil on Soome päritolu relvi ja laskemoona sattunud ka Vene sõdurite kasutusse Ukrainas.

Kokku on Venemaale liikunud mitu miljonit ühikut Soome laskemoona. Aastatel 2022–2023 on Venemaal registreeritud umbes 700 Sako Riihimäki tehases valmistatud püssi ja umbes 67 000 kasti Sako padruneid. Samal perioodil on Venemaal tuvastatud ligikaudu 174 000 kasti Nammo Lapua padruneid.