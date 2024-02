Saksa merevägi nurjas Punasel merel huthide rünnaku, kuid oleks alla tulistanud ka USA drooni

Nädalavahetusel piirkonda jõudnud Saksa fregatt Hesse on Punasel merel osana 19. veebruril alanud Euroopa Liidu missionist, millega aidatakae kaitsta kaubalaevu Jeemeni huthi mässuliste rünnakute eest. Huthi mässulised alustasid novembris solidaarsusest Gaza sõjas kannatavate palestiinlastega Punasel merel kaubalaevade kimbutamist.

USA-l on piirkonnas oma mereväekoalitsioon ja koos Suurbritanniaga on nad teinud huthidele rünnakuid Jeemenisse. Missioonile on laevu lubanud saata ka Prantsusmaa, Itaalia ja Belgia.