Tusk: Poola kaalub piiri ajutist sulgemist Ukraina kaupadele

«Räägime Ukraina poolega piiri ajutisest sulgemisest, kaubavahetuse üldisest lakkamisest... See lahendus on ainult ajutine... ja mõlemale ühtmoodi valulik,» ütles Tusk ajakirjanikele.

Poola põllumehed on blokeerinud piiriületusi Ukrainaga ja teisi kiirteid, et protestida nende sõnul ebaausa konkurentsi vastu.

«Arutan seda homme ka Poola põllumeestega. See lahendus oleks vaid ajutine... ja vastastikku valus,» lisas ta.

«Olen valmis Ukraina piiri küsimuses tegema ka kindla otsuse, alati Kiieviga konsulteerides, et Varssavi ja Kiievi vahel ei tekiks tarbetuid pingeid,» ütles Tusk, rõhutades vajadust leida pikaajaline lahendus.

Ukraina asemajandusminister Tarass Katška ütles, et meedet kolmapäevasel kohtumisel Poola ministritega kogu nelja tunni jooksul ei mainitud.

Ta jäi optimistlikuks, et kaks naabrit suudavad leida lahenduse piiri blokaadist vabastamiseks.

Venemaa on blokeerinud olulised Musta mere kaubateed, mida Ukraina kasutab oma põllumajandustoodete eksportimiseks.

Kuid logistilised probleemid tähendavad, et suur osa Ukraina teraviljaekspordist on koondunud EL-i liikmesriiki Poolasse, mis on andnud löögi kohalikele tootjatele.