Sõjaväemeedik Viktor Pilipenko, kes räägib avalikult sellest, et ta on gei, sai Kiievi patriarhaadi Ukraina õigeusu kirikult autasu. See aga tühistati kiiresti. Kirik «mõtles ümber», kui sai teada sõjaväelase orientatsioonist, kirjutab RBK-Ukraina.