POOLA-LEEDU VILJATÜLI ⟩ Poola põllumeeste plaan blokeerida Leedu piir vastandab Ukraina kaht suuremat toetajat

Poola põllumeeste meeleavalduste jätkumine ning kava sulgeda homme üks Leedu-Poola piiri ületav tee meenutab Kremli katset vastandada Ukraina kaht suurimat toetajat, ütles Leedu peaminister Ingrida Šimonytė. Leedu põllumajandusminister ja välisminister on varem öelnud, et Venemaa kasutab talunike proteste ära. Poola suursaadik Leedus ütles aga, et on ebaõiglane kahtlustada protestivaid Poola põllumehi Venemaa mõju all olemises.