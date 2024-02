Piimapuuduses vaevlev Kuuba palub ÜRO-lt abi

Maailma toiduabi programm (WFP) teatas, et on saanud Kuuba valitsuselt enneolematu ametliku taotluse abi saamiseks alla seitsmeaastastele lastele piimapulbriga varustamisel, vahendab BBC.

WFP ütles, et on juba alustanud piimapulbri tarnimist saarele.

«Toidu tootmiseks on vaja teha tööd. Me kõik ootame, et meile saadetakse toitu, kuid me ei tee midagi selle tootmiseks,» kritiseeris mullu juulis riigi asepeaminister Jorge Luis Tapia Fonseca riigi tootmistöölisi.