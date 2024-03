Prantsuse põllumehed protesteerisid täna hommikul Pariisi Triumfikaare lähedal, öeldes, et nende tegevuse eesmärgiks on prantsuse põllumajanduse päästmine.

Axel Masson rääkis, et tuli umbes saja kaaslasega rahulikult ja seaduskulekalt Champs-Élysées'le juba kell 3 hommikul.

Tegu olevat appikarjega Prantsusmaa põllumajanduse päästmiseks. Me tahame kiiret tegutsemist, et päästa 45 protsenti farmidest, mis on finantsraskustes.