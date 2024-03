Ruttel pole pakkuda, mida «teise järgu» Balti riigid uuelt NATO juhilt ootavad

Rutte on peamine kandidaat järgmise NATO peasekretäri kohale ning tal on olemas vähemalt 20 liikmesriigi toetus, sealhulgas ka USA õnnistus, kelle sõna maksab valikus enim. Küll peab järgmine NATO peasekretär saama toetuse kõigilt 31 liikmesriigilt.

Balti riikide enda kandidaadid peaminister Kaja Kallas, Läti välisminister Krišjānis Kariņš, Leedu peaminister Ingrida Šimonytė kampaaniat ei tee ja on sisuliselt mängust väljas. Kuid musta hobusena on välja ilmunud Bloombergi teatel Rumeenia president Iohannis, kes Balti riikidele on ideeliselt palju sobivam kandidaat.