Kaks Eestiski esinenud Lvivi balletitrupi liiget ei naasnud Soomest enam kodumaale

Trupp pidi reedel esinema kodumaal Lvivis, kuid kaks tantsijat ja ballettmeister ei ole väidetavalt kodumaale naasnud. Ooperiteater kinnitas uudist kohalikule veebiväljaandele Tvoje Misto, isikute nimed on teatri kodulehelt eemaldatud.

Väljaanne Tvojie Misto kirjutab aga, et kadunutest üks, Julia Mõhhalihha-Rom on siiski kodumaale naasnud. Kadunud on endiselt kaks mobilisatsiooniealist balletitrupi meesliiget - soolotantsja Andrii Mõhhalihha ja ballettmeister Bohdan Kljutšnõk -, kes muidu vajavad riigist lahkumiseks eriluba.