«Navalnõi! Me ei unusta! Venemaa saab vabaks!»

Rahvas hakkas pärastlõunal Borissovskoje surnuaia juurde liikuma lootuses, et neil õnnestub hauale lilled asetada.

Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi ärasaatmisele kogunenud kümned tuhanded inimesed vandusid Venemaa pealinnas valjuhäälselt, et nad ei unusta ja teavad, et Putin on mõrvar.