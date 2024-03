NYT: Ukraina kaitserajatised Avdijivka lähistel on hämmastavalt nõrgad

Vene väed jätkavad väikseid, kuid kiireid edusamme pärast Avdijivka vallutamist, kuna Ukraina kaitsepositsioonid on äärmiselt nõrgad. Osaliselt on Vene vägede edenemine tingitud ka Ukraina laskemoona vähenemisest ja lääneriikide abi kokkukuivamisest, vahendab The New York Times.