Saksamaa uurib Ukraina sõda käsitlevate videokõneluste pealtkuulamist

Salvestuses on juttu Saksa Taurus-rakettide võimalikust kasutamisest Ukrainas ja nende oletatavast mõjust. Räägitakse ka rakettide sihtimises Venemaad okupeeritud Krimmi poolsaarega ühendava Kertši väina silla pihta.

Ajakiri Der Spiegel konsulteeris ekspertidega, kelle arvetes on salvestus autentne.

Kiiev on juba pikalt püüdnud mõjutada Saksamaad andma talle Taurus-rakette, mis suudavad tabada sihtmärki 500 kilomeetri kaugusel.

Kantsler Olaf Scholz on sellest seni konflikti eskaleerumise kartuses keeldunud.

«Kui see lugu osutub tõeks, on see äärmiselt problemaatiline,» ütles Saksa roheliste poliitik Konstantin von Notz.