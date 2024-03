USA sõjaväelennukid kukutasid õhust Gazasse esimese toiduabi

«Elude kaotus on südantlõhestav. Inimesed on nii meeleheitel, et süütud inimesed sattusid kohutavasse sõtta, kes ei suutnud oma perekondi ära toita, ja sa nägid reaktsiooni, kui nad püüdsid abi saada,» ütles Biden, enne kui lisas: «Ja me peame tegema rohkem ja USA teeb rohkem. Lähipäevil kavatseme ühineda oma sõpradega Jordaanias ja teistega, et pakkuda [Gazasse] õhuabisaadetistega täiendavat toitu ja tarvikuid.»

Valitsusväline organisatsiooni Rahvusvaheline Kriisigrupp ÜRO direktor Richard Gowan ütles, et humanitaarabi töötajate arvates on õhusaadetised alati hea võimalus pildile pääseda, aga tegemist on näruse viisiga, kuidas abi saata. «Võib vaielda, kas olukord Gazas on praegu nii hull, et kõik lisatarned leevendavad kannatusi. Kuid see on parimal juhul ajutine plaastermeede,» märkis Gowan CNN-ile.