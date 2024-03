Inimesed korjavad omi asju kokku majast, mis varises kokku pärast tugevat paduvihma Peshawaris Pakistanis, 02.märtsil 2024. Peshawari päästedirektoraadi andmetel on vähemalt seitse inimest surnud ja viis viga saanud ning mitmed hooned said kestvate vihmade tõttu kannatada kogu Khyber Pakhtunkhwa provintsis, piirkonnas on oodata rohkem vihma.

Foto: Arshad Arbab/EPA/Scanpix