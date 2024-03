«Eelolevad nädalad ja kuud, kogu see kevad, saab olema hästi kriitiline,» tõdes Mihkelson ja lisas, et ukrainlastel on surve ja moonapõua ajal väga keeruline vastu pidada. «Lisaks ei pruugi kaitseliinid olla piisavad selleks, et venelaste survet pidurdada, ja näha on, et Venemaal on praegu rindel täisinitsiatiiv ja loodab leida nõrku lülisid, et rinnet lagundada. Selleks et rinnet hoida, on üks väga oluline element – muu hulgas ka moraali jaoks: et Lääs otsustab ja saadab relvi.»