Vene armee on vallutanud järjest Avdijivka äärseid külasid. Rünnakud jätkuvad ka teistes rindelõikudes, kirjeldas The Economist nädalavahetusel.

Avdijivkast 40 kilomeetrit põhjapool asuv Kostiantõnivka on viimastel päevadel olnud raske tule all. Zaporižžjas pingutab Vene armee, et enda kätte tagasi saada möödunud suvel kaotatud Robotnõe küla.