INFOSÕDA ⟩ Venemaa kasutab teabeoperatsioonideks Hiina ja Türgi abi

ISW usub jätkuvalt, et kõik Venemaa avaldused, mis väidavad, et Venemaa on või on alati olnud rahuläbirääkimistest huvitatud, on suure tõenäosusega katsed teeselda huvi, et sundida läänt tegema ennetavaid järeleandmisi Ukraina iseseisvuse ja terviklikkuse osas ning nihutama läbirääkimiste koorma Ukraina ja lääne turjale.