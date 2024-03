ÜLEVAADE ⟩ Armeejuhtide pealtkuulamise jälgi ajav Saksamaa muretseb uute lekete pärast

«On märke, et arvestades jutuks olnud sisu, ei kasutatud piisavalt turvalist sidevahendit. Muu hulgas on see edasise uurimise objekt,» ütles tabloidlehele Bild kaitseministeeriumi pressiesindaja. Julgeolekuallikad ütlesid lehele ka, et väidetavalt saadeti kutse Webexi-vestlusele sõjaväelaste mobiiltelefonidesse Bundeswehri lauatelefonivõrgust.