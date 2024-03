HÜBRIIDSÕDA ⟩ Läti piirivalve läheb kasvava migrandisurve tõttu tagasi erirežiimile

«Jaanuari ja veebruari algust võib nimetada rahulikuks, viimased päevad aga näitavad, et rikkumiste arv on võtnud taas kasvusuundumuse. Veebruaris üritati ebaseaduslikult piiri ületada 75 korda, märtsis on rikkumisi juba 46 ja see on alles kuu algus,» ütles Läti piirivalve ülem Guntis Pujāts Läti Televisioonile.