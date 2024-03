KOHALIK VAADE ⟩ Hispaania mehed kardavad naiste suuremaid õigusi

Sotsiaalteadlased arvavad, et see on suuresti tänu vasakpoolsete valitsuste – nii 2018. aastast riiki juhtiva Pedro Sáncheze kui ka tema eelkäija José Luis Rodríguez Zapatero – vastu võetud seadustele. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi uuring näitab, et Hispaania on lühikese ajaga muutunud võrdlemisi seksistlikust riigist üheks kõige feministlikumaks Euroopas.

Paljudele meestele tundub siiski, et pendel on liikunud liiga kiiresti ühest äärmusest teise. Hispaania sotsioloogiliste uuringute keskuse (CIS) küsitlusele vastates oli 44 protsenti meestest on «üsna nõus» arvamusega, et naiste võrdsuse edendamisega on jõutud nii kaugele, et mehi diskrimineeritakse.

Patriarhaalne minevik

Hispaanias on veendumus, et sooline võrdõiguslikkus kahjustab mehi, endiselt 15 protsendipunkti kõrgem kui Euroopa keskmine (alla 40 protsendi). Seda arvamust jagab isegi 32 protsenti Hispaania naistest. CISi analüüs näitas, et vaatamata sellele on siiski 48,2 protsenti meestest seisukohal, et naiste ja meeste vaheline ebavõrdsus on jätkuvalt väga suur või üsna suur.